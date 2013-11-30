فقدان الاتصال بطائرة موزمبيقية تقل 34 شخصًا

فقدت السلطات الموزمبيقية الاتصال بطائرة تنقل 28 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، حين كانت تقوم برحلة بين «مابوتو، ولواندا»، الجمعة، بحسب ما أعلنت شركة الخطوك الجوية لموزمبيق . وقالت الشركة إن الرحلة «تي أم 470» أقلعت من «مابوتو»، وكان من المقرر أن تصل إلى العاصمة الكونغولية، مساءً.وأضاف بيان الشركة أن الطائرة التي لم تصل إلى «لواندا» قد تكون هبطت قرب الحدود الشمالية لناميبيا . وقال البيان: «بحسب المعلومات الأولى، فإن الطائرة كانت ستحط في روندو في شمال ناميبيا قرب الحدود مع بوتسوانا وأنجولا»، وأضاف أن «شركة +لام+ والسلطات الملاحية والجوية تحاول إجراء اتصال لتأكيد هذه المعلومة».وتعذر على المتحدث باسم الشركة، نوربرتو موكوبا، إعطاء توضيحات حول جنسيات الركاب على الفور . وقال المتحدث إن «آخر اتصال مع الطائرة تم في شمال ناميبيا».

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads