مخاطر تناول "السموم البيضاء" على صحة الإنسان

من المعروف أن المجتمع المصرى بطبعه من أكثر الأشياء التى يستخدمها فى حياته اليومية فى الغذاء والتغذية، هى الدقيق والسمنة والسكر والملح، ومن أكثر الأشياء استخداما السكر والملح المتواجد فى الرنجة والمخلل، وعلى الرغم من كثرة استخدام هذه الأشياء إلا أن يوجد لها أضرار كبيرة.

> أوضح الدكتور عبد الرحمن محمد عطية، أستاذ ورئيس قسم التغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، أن فى التغذية يطلق مصطلح السموم البيضاء على "السكر والملح والسمن والدقيق"، لأن تناول هذه المكونات بكمية كبيرة يكون له خطر كبير على صحة الإنسان، فمثلا تناول السكر بكميات كبيرة خلال اليوم يؤدى إلى احتمال إصابة الفرد بمرض السكر، لافتا أنه لابد من تناول السكر بكميات معتدلة، فكوب الشاى لا يتم وضع أكثر من ملعقتين سكر عليه خلال اليوم.

وحذر الطبيب من أكل الحلويات التى تحتوى على السكريات، ويجب أكل الفواكه التى تحتوى على السكر، مع مراعاة التقنين فى أكل الفاكهة، فيجب تناول ثمرة واحدة خلال اليوم مع عدم الإكثار من تناول العنب والبلح، لاحتوائه على كميات عالية من السكر.

> وأضاف "عبد الرحمن" أن تناول الأملاح بكميات كبيرة تؤدى إلى احتمالية الإصابة عند الكبر بارتفاع ضغط الدم، مشددا على عدم وضع ملاحة الطعام أمام الأطفال، لأن بذلك يتعود الطفل على وضع كميات كبيرة من الملح على الأكل يجعل الطفل لا يستطيع التذوق لأنه اعتاد على تركيز الملح العالى.

وأشار عبد الرحمن عطية، إلى أن الدقيق الذى يتمثل فى "المكرونة والعيش والمخبوزات"، تحتوى على نسبة عالية من النشا والكربوهيدرات، وتكون هذه المواد بنسبة عالية فى الجسم أكثر من احتياجات الشخص اليومية، فيخزن الزائد منها ويتحول إلى مواد دهنية مما يؤدى إلى الإصابة بالبدانة والسمنة، مؤكدا على الحرص فى تناول صنف واحد من الكربوهيدرات المكرونة والعيش والبطاطس، ناصحا بعدم الجمع بينهم.

> وفى نفس السياق، قال أستاذ ورئيس قسم التغذية، إن السمنة تحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة مهمة للجسم، لكن إذا كانت الكمية قليلة، فلابد أن تحتوى الوجبة الغذائية على كمية كبيرة من الزيت وقليلة من السمن، لأن السمن يعتبر من الأغذية السامة فى مصطلح التغذية.

> وأكد أن زيادة السمنة تؤدى إلى الإصابة بضيق فى الشرايين وحدوث جلطات وذبحة صدرية فى المستقبل، وبالتالى لابد من الحذر من تناول السمنة بكميات كبيرة.