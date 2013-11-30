استقالة جماعية لاتحاد طلاب جامعة الاسكندرية



كتب/عبدالحميد شومان

قام مجلس إتحاد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بالكامل بتقديم إستقالته مساء الأربعاء، وذلك إحتجاجا على الحكم الصادر من محكمة جنح الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد النبى بحبس 14 فتاة من مؤيدى المعزول مرسى 11 عاما، وإيداع باقى الفتيات بدور رعاية الأحداث، وذلك بتهمة قطع طريق الكورنيس وتكدير الأمن العام.

وأكد الإتحاد فى البيان الذى صدر منذ قليل أن الإستقالة ستُقدم صباح غد الخميس إلى الدكتور أشرف فراج عميد كلية الآداب، داعيا كافة القوى الطلابية بالكلية للإجتماع فى أقرب وقت لبحث الإجراءات التصعيدية ضد هذا الحكم الذى وصفه البيان بالغاشم، مقترحا تنظيم إضراب جماعى بداية من السبت القادم بجميع كليات الجامعة..

وجاء نص البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الحركة الطلابية الأبية .. /

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نعلن نحن إتحاد طلاب جامعة الإسكندرية عن إستقالتنا الجماعية على خلفية التعديات السافرة المتتالية على الطلاب فى عموم الجامعات المصرية و خصوصا فى جامعة الإسكندرية و بعد الحكم المبالغ فى ظلمه على بعض من طالبات الجامعة

و لإننا أدركنا أن دور الإتحاد لن يتعدى اختصاصاته اللائحية و التى لا تجعله نداً كافياً لأجهزة النظام (و الذى سيسقط بفعل غباءه كسابقه ) حين يدافع عن طلابه أمامهم

و إلى كل غافل عن تاريخ طلاب مصر و عن قوتهم :-

استقالتنا من مناصبنا الطلابية لا تُزيل عنا مسؤلياتنا فى مواجهة كل من يمس الطلاب بسوء بل سنتفرغ للنضال من أجل حقوقنا فى موقف طلابى موحد داخل ساحات الجامعة و سنبقى دوما شوكةً فى ظهر أى ظالم مستبد و انتظرو تصعيداتنا".

شبكةعيونالإخبارية

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