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رفع قيمة التأمين على ساقي رونالدو إلى 103 ملايين يورو

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رفع قيمة التأمين على ساقي رونالدو إلى 103 ملايين يورو رفع قيمة التأمين على ساقي رونالدو إلى 103 ملايين يورو

مدريد، (إفي): كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني جدد بوليصة للتأمين على ساقي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابات لتصل الى قيمة 103 ملايين يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة (آس) الإسبانية اليوم، فإن النادي الملكي رفع قيمة التأمين بنسبة 3% عن قيمتها في العام الماضي، لتصل الآن الى 103 ملايين يورو.

ويعد المبلغ قياسيا بالنسبة لقيمة التأمين على نجوم آخرين بالميرينجي مثل القائد والحارس إيكر كاسياس المؤمن على يديه بسبعة ملايين يورو، مقابل مليون يورو فقط لساقي الوافد الجديد النجم الويلزي جاريث بيل، القادم من توتنهام الإنجليزي بمبلغ يتراوح بين 90 و100 مليون يورو.

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