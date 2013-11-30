أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف

محاكمة المدنيين عسكريًا ستقتصر على الجرائم التي يكون أفراد الجيش طرفًا بها

  • 12
Google+ Print
محاكمة المدنيين عسكريًا ستقتصر على الجرائم التي يكون أفراد الجيش طرفًا بها محاكمة المدنيين عسكريًا ستقتصر على الجرائم التي يكون أفراد الجيش طرفًا بها


كتب/ عبدالحميدشومان
أكد اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الضابط القاضي يطغى عليه الطابع القانوني، اكثر من الطابع العسكري، لافتًا إلى أن المحاكمة العسكرية لا تختلف عن المدنية من حيث الشكل، ورافضًا فكرة محاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية.
وقال اللواء "غزي"، إن مطالب منع محاكمة المدنيين عسكريًا بدأت في التزايد عقب عودة الشرطة للقيام بدورها بعد 30 يونيو، مشيرًا إلى أن شعار (لا للمحاكمات العسكرية ) غير واقعي، على حد تعبيره.
وأضاف "غزي"، أن القضاء العسكري لعب دورًا بارزًا في الحد من الانفلات الأمني بعد ثورة يناير، مؤكدًا أن المحاكمات العسكرية للمدنيين ستقتصر على الجرائم التي يكون أفراد القوات المسلحة طرفًا بها.
وأوضح "غزي" إن 1071مدنيًا فقط صدر بحقهم أحكام عسكرية بعد ثورة 25 يناير، بينهم 59 متهمًا يستحقون العفو -بناءً على رأي لجنة مختصة شكلها المعزول محمد مرسي-، مشددًا على أن القوات المسلحة والقضاء العسكرى ليسوا في خصومة مع أحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب