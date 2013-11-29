“روحاني” يؤكد عدم تفكيك المنشآت الإيرانية النووية مع تنفيذ اتفاق جنيف

استبعد الرئيس الايراني حسن روحاني “مئة في المئة” تفكيك منشآت نووية في ايران، وذلك في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” نشرت الجمعة، بعد الاتفاق الذي ابرم في جنيف حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.

> وردا على سؤال عما اذا كان تفكيك المنشآت النووية في بلاده خطاً احمر ينبغي أن لا تتجاوزه حكومته، اجاب الرئيس الايراني “مئة في المئة”

قال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه يتوقع بدء تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية بحلول نهاية ديسمبر، أو مطلع يناير.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق الموقع يوم 24 نوفمبر، على تقليص برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.