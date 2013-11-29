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سكاي سبورتس تتوقع أن يصل سعر صلاح إلى 60 مليون إسترليني

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سكاي سبورتس تتوقع أن يصل سعر صلاح إلى 60 مليون إسترليني سكاي سبورتس تتوقع أن يصل سعر صلاح إلى 60 مليون إسترليني

توقع تقرير نشرته "سكاي سبورتس" أن يصل سعر محمد صلاح جناح بازل المتألق إلى 60 مليون جنيه إسترليني تقريبا.

وتنشر شبكة "سكاي سبورتس" تقريرا ثابتا عن أبرز المواهب في الملاعب الأوروبية تحت عنوان "كشف سكاي سبورتس".

وخص التقرير هذه المرة الجناح الدولي المتألق، بعدما قاد بازل لتكرار الفوز على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

ومنح التقرير صلاح درجات مرتفعة بعد أداءه في المباراة، مشيرا إلى أن قيمته الحالية قد تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، ولكنها قد تزيد إلى 60 في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن دخول ليفربول وتوتنام هوتسبر سباق ضم صلاح يناير المقبل لن يكون مفاجئا.

تقييم صلاح:

التسديد على المرمى: 8/10

التمرير: 8/10

السرعة: 8/10

استرجاع الكرة: 5/10

الكرات الهوائية: 6/10

الرؤية: 8/10

القدرات الحالية: 7/10

القدرات المتوقعة: 10/10

التقييم العام: 60/80

القيمة الحالية: 20 مليون إسترليني

القيمة المحتملة مستقبلا: 60 مليون إسترليني

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