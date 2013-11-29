البزنس والتكنولوجيا "خطر" على العلاقات الزوجية

يعد البحث عن الرزق والسعى وراء المال هو الاهتمام الأساسى فى حياتنا اليومية، بالإضافة إلى الاعتماد على التطور التكنولوجى فى جميع أمورنا الحياتية، مما أصبح ذلك مؤشر خطير على حياة الفرد بشكل عامة، والعلاقة الزوجية خاصة.

ذكر موقع "BBC" أن بعض الباحثين أقاموا دراسة عملية شملت أكثر من 15 ألف بريطانى، توصلوا من خلالها إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 44 عاما يمارسون الجنس أقل من خمس مرات شهريا.

ويرجع السبب وراء ذلك إلى الحياة العصرية تؤثر على الشهوة الجنسية، وأشير إلى أن الدراسة ترجح أن الأزواج فى الفئة العمرية من 16 إلى 44 عاما ربما يستخدمون المواقع الإباحية على الانترنت كبديل عن ممارسة الجنس.

وفى الدراسة التى أجريت بين عامى 2010 و2012، ذكر فيها ان الرجال يمارسون الجنس بمعدل 4.9 مرات شهريا، بينما بلغ المعدل لدى النساء 4.8 مرات.

وفى الدراستين السابقتين قال الرجال والنساء على السواء، إنهم يمارسون الجنس أكثر من ست مرات شهريا.

ومن ناحية أخرى، سئل المشاركون فى الاستطلاع إذا كانوا دفعوا مالا مقابل ممارسة الجنس خلال السنوات الخمس الماضية. ولم تقل أى امرأة تقريبا، إنها فعلت هذا، بينما أقر 3.6% من الرجال بأنهم دفعوا مالا مقابل ممارسة الجنس.