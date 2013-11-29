أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محمد نور: لو لم احترم جماهير الاتحاد .. لن تحترمني جماهير النصر

Google+ Print
محمد نور: لو لم احترم جماهير الاتحاد .. لن تحترمني جماهير النصر محمد نور: لو لم احترم جماهير الاتحاد .. لن تحترمني جماهير النصر

شكر محمد نور لاعب وسط النصر السعودي جماهير اتحاد جدة على استقبالها له في أول مباراة يخوضها ضد فريقه السابق.

وانتقل نور أسطورة اتحاد جدة إلى النصر في بداية الموسم الجاري وقاد فريقه الجديد للفوز على ناديه القديم بثلاثية نظيفة مساء الجمعة.

وقال نور في تصريحات عقب المباراة "أشكر جماهير الاتحاد على الاستقبال الرائع، كنت قلقا بعض الشئ من اليوم الذي أواجههم فيه".

وتابع "البعض يقول أنني اتحدث عن جماهير الاتحاد كثيرا، ولكن عليهم أن يفهموا أنني أن لم احترم جماهيري وفريقي السابق لن تحترمني جماهير فريقي الجديد".

ولعب نور لاتحاد جدة لمدة 20 عاما منذ 1993 حتى 2013 وقاده للعديد من البطولات والألقاب قبل أن ينضم للنصر قبل انطلاق هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع