محمد نور: لو لم احترم جماهير الاتحاد .. لن تحترمني جماهير النصر

شكر محمد نور لاعب وسط النصر السعودي جماهير اتحاد جدة على استقبالها له في أول مباراة يخوضها ضد فريقه السابق.

وانتقل نور أسطورة اتحاد جدة إلى النصر في بداية الموسم الجاري وقاد فريقه الجديد للفوز على ناديه القديم بثلاثية نظيفة مساء الجمعة.

وقال نور في تصريحات عقب المباراة "أشكر جماهير الاتحاد على الاستقبال الرائع، كنت قلقا بعض الشئ من اليوم الذي أواجههم فيه".

وتابع "البعض يقول أنني اتحدث عن جماهير الاتحاد كثيرا، ولكن عليهم أن يفهموا أنني أن لم احترم جماهيري وفريقي السابق لن تحترمني جماهير فريقي الجديد".

ولعب نور لاتحاد جدة لمدة 20 عاما منذ 1993 حتى 2013 وقاده للعديد من البطولات والألقاب قبل أن ينضم للنصر قبل انطلاق هذا الموسم.