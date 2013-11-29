«حماس»: أي مغامرة إسرائيلية جديدة ضد غزة «سيندم قادتهم على خوضها»

حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، موسى أبومرزوق، إسرائيل، الجمعة، من عواقب شن أي عدوان جديد على قطاع غزة، مؤكدا أن «أي مغامرة صهيونية جديدة لن تكون كسابقاتها، وسيندم قادتهم على خوضها».

وأضاف «أبومرزوق»، في تصريحات على «فيس بوك» أن رجالا أعدوا أنفسهم للجهاد، وهانت عندهم الدنيا، واختاروا المواجهة فسيكتب لهم نصر أو شهادة بإذن الله في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية، وتابع: «غطرسة القوة وهمجهية التفوق لن تنتصر أمام صمود المقاومين واستغاثة المظلومين برب العالمين».وأضاف تعليقا على ما نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية حول إنهاء الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تدريباته لإعادة احتلال قطاع غزة مجددا، وأن فرقة قطاع غزة في الجيش الإسرائيلي استمرت تدريباتها 4 أيام، وذكر قائد الفرقة أن المناورات تحاكي كل التحديات المختلفة التي تواجههم، أن هذا الكلام الذي يتزامن مع تكرارٍ تصريحات عديدة لقيادات إسرائيلية كبيرة بأن الحرب على قطاع غزة قادمة لامحالة والأمر مسألة وقت ليس بالجديد، والعدوان عندهم طبع، ولا يحتاج إلى ذريعة للرأي العام، ولا للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى حديث قادتهم منذ الحرب الأخيرة 2012 عن الحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى أن المقاومين في غزة يأخذون هذا الكلام مأخذ الجد، ويبذلون كل الطاقة لرفع الكفاءة، ومواجهة العدو بكل اقتدار رغم الحملات الكاذبة، وحملات التشكيك، والافتراءات المتكررة والحصار.