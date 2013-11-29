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“الحلقي”: اتفاق ايران مع السداسية سيؤثر على الوضع في سوريا

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“الحلقي”: اتفاق ايران مع السداسية سيؤثر على الوضع في سوريا “الحلقي”: اتفاق ايران مع السداسية سيؤثر على الوضع في سوريا

رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي

 

اعتبر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي لدى وصوله إلى طهران أن الاتفاق الذي وقعته ايران مع السداسية هو انتصار لإيران وستكون له انعكاسات على المنطقة وتأثير في الساحة السورية خاصة.

وبحسب قناة روسيا اليوم قال الحلقي الذي وصل إلى طهران الجمعة 29 نوفمبر، جاء ذلك خلال لقائه حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني، إنه سيناقش العديد من القضايا المشتركة.

 

وسيلتقي الحلقي خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

 

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