تامر حسني: لماذا لم تقل ميريام فارس الحقيقة؟

بعد رواج أخبار رفض الفنانة اللبنانية ميريام فارس مشاركة تامر حسني في مسلسل "ياسين، الذي يجري التحضير له حالياً، لأسباب لم تعلن عنها، يبدو أنّ هذه الأخبار استفزّت تامر بشكل كبير، وهو ما اتّضح ممّا كتبه على صفحته الرسمية، إذ قال من دون الإشارة إلى اسمها: "توضيح لما نُشر في إحدى المجلات عن رفض إحدى الفنانات المشاركة في مسلسل تامر حسني الجديد. مع كامل احترامنا للجميع، ولكن لم يُعرض عليها، لا من قريب ولا من بعيد، المشاركة في المسلسل. فلماذا الإصرار كلّ بضعة أيام على نشر هذا الخبر الخاطئ، و كنا ننتظر منها أن تقوم بتكذيبه و نشر الحقيقة".

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