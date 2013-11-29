أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ديمة الجندي تعاني من الرّوتين اليومي مع زوجها

Google+ Print
ديمة الجندي تعاني من الرّوتين اليومي مع زوجها ديمة الجندي تعاني من الرّوتين اليومي مع زوجها

تبدأ الفنانة السّورية ديمة الجندي، مطلع الشّهر المقبل، تصوير أول مشاهدها، في المسلسل الاجتماعي المعاصر "قلم حمرة"، بإدارة المخرج السوري حاتم علي.
وقالت الجندي إنّها "تجسّد في العمل شخصية "بسمة، وهي امرأة إيجابية، ولكنها تبقى متوترة، بسبب معاناتها الروتين اليومي مع زوجها".
مسلسل "قلم حمرة"، الذي سيبدأ تصويره في العاصمة اللبنانيّة بيروت، من تأليف الكاتبة يمّ مشهدي، ومن بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، وسيتناول أوضاع السوريين في ظلّ الظروف الصّعبة التي أصابتهم بعد اندلاع الأزمة في البلاد.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي