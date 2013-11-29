ديمة الجندي تعاني من الرّوتين اليومي مع زوجها

تبدأ الفنانة السّورية ديمة الجندي، مطلع الشّهر المقبل، تصوير أول مشاهدها، في المسلسل الاجتماعي المعاصر "قلم حمرة"، بإدارة المخرج السوري حاتم علي.

وقالت الجندي إنّها "تجسّد في العمل شخصية "بسمة، وهي امرأة إيجابية، ولكنها تبقى متوترة، بسبب معاناتها الروتين اليومي مع زوجها".

مسلسل "قلم حمرة"، الذي سيبدأ تصويره في العاصمة اللبنانيّة بيروت، من تأليف الكاتبة يمّ مشهدي، ومن بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، وسيتناول أوضاع السوريين في ظلّ الظروف الصّعبة التي أصابتهم بعد اندلاع الأزمة في البلاد.

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