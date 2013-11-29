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وزارة التربية والتعليم تلزم طلاب البحر الأحمر بالحفاظ على “التابلت”

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وزارة التربية والتعليم تلزم طلاب البحر الأحمر بالحفاظ على “التابلت” وزارة التربية والتعليم تلزم طلاب البحر الأحمر بالحفاظ على “التابلت”

ألزمت وزارة التربية والتعليم الطلاب الذين حصلوا علي جهاز التابلت وأولياء أمورهم بالتوقيع علي نموذج “إقرار وتعهد” بأن الجهاز يعتبر ملكية خاصة لوزارة التربية والتعليم وغير قابل للبيع أو التداول في الأسواق والإعارة لأي أشخاص.

ويشمل الإقرار والتعهد الحفاظ علي الجهاز وملحقاته من التلف أو الضياع أو حدوث كسر خارج الضمان مدة الدراسة بالمرحلة الثانوية ويتحمل الطالب وولي الأمر تكلفة الجهاز كاملة في حالة الفقد .

ويتم تسليم الجهاز إلي إدارة المدرسة بعد انتهاء العام الدراسي لتحمله مرة ثانية بالمناهج الدراسية الخاصة بالعام الدراسي التالي واستلام الجهاز مرة اخري عند بداية الدراسة.

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