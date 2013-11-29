جوارديولا: ' الجواسيس ' في بايرن مثلما كانوا في برشلونة

مدريد، (إفي): أكد بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونخ الألماني اليوم أن وجود "جاسوس" يسرب اسرار غرف الملابس للصحافة أمر معتاد داخل الفرق الكبرى، وأنه اكتشف هذا الأمر من قبل في برشلونة.

وأوضح جوارديولا في تصريحات صحفية "ليس لدي وقت لتحديد هوية اللاعب الذي يسرب الاخبار للصحافة، هذا أمر يحدث في الفرق الكبيرة، وحتى في الصغيرة، حدث معي في برشلونة، والآن يحدث في بايرن".

وأضاف المدرب الكتالوني "حاولت أن أوصل للاعبين ضرورة الاحتفاظ ببعض الأمور داخل غرفة الملابس ومنعها من التسرب للخارج، أتمنى ألا يتكرر ذلك مستقبلا، لقد تحدثت مع اللاعبين في هذا الشأن بالفعل".

وتابع حديثه "هناك صحفيون بارعون للغاية ويقبلون بالتسريبات، يمكنني التعايش مع ذلك، هذا أمر يحدث في السياسة مثل الرياضة، لكن ليس جيدا أن يعرف الخصوم طريقة لعبنا".

وكان جوارديولا قد هدد نجوم فريقه الاسبوع الماضي بالاستبعاد مهما كانت أسمائهم في حال تورطهم في تسريب اسرار غرف الملابس لصحيفة (بيلد).

ونشرت الصحيفة ذائعة الصيت في ألمانيا تهديدات على لسان جوارديولا للاعبيه قال فيها "لا يهمني اسم وصيت اي لاعب، سوف استبعد مسرّب الاخبار، حتى لو جاء لي مطأطأ الرأس، لن يلعب معي مرة أخرى".

كان ذلك قبل الفوز الكبير بالكلاسيكو على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-0 بمعقل دورتموند، حيث نشرت (بيلد) تسريبات حول خطة جوارديولا في القمة باعتماده على الكرات الطولية وتغيير مركز الجناحين وبعض الأمور الفنية الاخرى.

وأمام ذلك قال جوارديولا غاضبا لأحد صحفيي (بيلد) "سأدعوك لحضور الحصص التدريبية اذا أردت، لذا لا يوجد داع للتحدث مع اللاعبين".