بالصور .. الأقصر تشهد حفل التضامن المصري اللبناني لتنشيط السياحة

شهدت محافظة الأقصر احتفالية التضامن المصري اللبناني لتنشيط السياحة والذي عقد تحت رعاية الجمعية المصرية اللبنانية، وحضره السفير اللبناني خالد زيادة واللواء طارق سعدالدين محافظ اأقصر والفنان هاني رمزي والمهندس سمير فهمي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية .

شهد اﻻحتفال كلمات لرئيس الجمعية ومحافظ الأقصر والفنان هاني رمزي والسفير اللبناني خالد زيادة، والذين أكدوا على عمق العلاقات والترابط بين الشعبين المصري واللبناني.

يذكر أن السفير اللبناني خالد زيادة أكد على خطة الحكومه اللبنانية على دعم السياحة المصرية بكافة الطرق وزيادة التآخي بين الشعبين في عدد من المجاﻻت الثقافية واﻻقتصادية وأن المرحلة القادمة ستشهد زيادة في المشروعات اﻻقتصادية خاصة مع محافظة الأقصر .

وأكد المهندس سمير فهمي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية أن ما يتم اليوم من وقوف الشعب اللبناني مع المصري ليست هي المرة الأولى بل حدث ذلك عقب حادثة الدير البحري باأقصر عام 1997.