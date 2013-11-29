بالصور .. ميكايلا وإلين خلف في الموسم الثاني من ” الرقص مع النجوم “



> افتتح مساء أمس، الموسم الثاني من برنامج الرقص مع النجوم بمشاركة 14 مشتركًا من الفنانين اللبنانين وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى مجموعة من الراقصين المميزين، وقدموا مجموعة من الرقصات المميزة ضمن حلقات الموسم الثاني، والذي يقدّمه كارلا حداد ووسام بريدي، واللذان أعلنا عن بداية الموسم الثاني مع تقديم الـ 14 متسابقا لهذا العام والراقصين المشاركين معهم وسط تصفيق الحضور، مؤكدين أن حالة التحدي ستستمر على مدار 13 حلقة بدأ من اليوم الخميس.

وكانت المطربة ميكايلا والراقص الأردني شريف ربيع هما الفريق الأول الذي قدم أول رقصة لهما، والتي اعتبرها الحضور رقصة متميزة وخير تحية لأول حلقات الموسم الثاني من البرنامج، وهو ما أكدته لجنة التحكيم المكونة من ماريا سماحة ودارين بينيت وربيع نحاس ومازن كيوان، حيث أشاروا أن رقصتهما كانت مليئة بالحيوية والحماس .

وأكدت ميكايلا في كواليس البرنامج أنها لم تكن جدية في تماريناتها، ولكنها فاجأت شريكها شريف و لجنة التحكيم بطاقة لا توصف على المسرح، أما شريف فكان متفائلاً واعتبر أن العلامات ليست إلا دافعًا للتألق في الحلقات المقبلة.

وعلي الجانب الآخر شهد البرنامج ظهور النجمة إلين خلف بعد اختفائها لفترة، وأعلن وسام بريدي عن أنها عروس جديدة، كما شهد البرنامج أيضًا ظهور الفنان إيوان بعد غياب طويل .

ويتسابق على الرقص بالبرنامج 14 مشتركًا من مشاهير لبنان منهم المطربات ميكايلا، وإلين خلف، وعارضة الأزياء جويل حاتم، والمغنية مايا نعمة، والمغني إيوان، والممثل الكوميدي شادي مارون، وويعرض البرنامج مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع، يذكر أن البرنامج مأخوذ من النسخة الأجنبية من برنامج ” Dancing With The Stars ” الذي يعرض في 46 دولة حول العالم.