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سميرة سعيد تصور "مازال" في لبنان

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سميرة سعيد تصور "مازال" في لبنان سميرة سعيد تصور "مازال" في لبنان

تسافر المطربة سميرة سعيد في غضون الأيام المقبلة إلى لبنان لتصوير أغنيتها المغربية الجديدة "مازال"، التي كتب كلماتها ولحّنها ووزّعها الفنان المغربي محسن تيزاف، عضو مجموعة "الفناير".
وحسب مصوّر مقرّب جداً من سميرة، فإنها أنهت مؤخّراً كلّ الترتيبات المتعلقة بتصوير الفيديو كليب الخاصّ بأغنية "مازال"، التي تولى توزيعها وترويجها إعلاميا بالمغرب شقيقها أنس وشقيقتها فريدة بنسعيد. وقد حظيت أغنية "مازال" بنسبة كبيرة من الاستماع على أمواج الإذاعات المحلية، كما احتلت مساحة مهمّة على صفحات الجرائد المحلية.
يشار إلى أن سميرة ستظهر في الفيديو كليب الذي اختارت تصويره في مواقع جميلة في لبنان، بلباس مغربي، صمّمته سميرة خصيصاً لأغنية "مازال"، ويجمع ما بين الأصالة والحداثة.

 

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