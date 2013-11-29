مما يخشى متعهّد حفلة نانسي في مصر؟

أجّل منظّم الحفلات وليد منصور حفلة نانسي عجرم وتامر حسني في ستاد القاهرة الدولي ليوم واحد فقط، بعد أن كان من المزمع أن يكون موعدها في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وبعد السؤال، تبيّن أن متعهّد الحفلة جعل موعدها في 14 ديسمبر، بناءً على نصيحة المقرّبين منه ومساعديه، والتي قضت بضرورة الابتعاد عن يوم الجمعة، موعد تنظيم الإخوان لتظاهراتهم ومسيراتهم، في كلّ أسبوع؛ وهو ما جعل متعهد الحفلات يتراجع عن هذا اليوم خوفاً من حدوث أيّ اضطرابات أو بلطجة من الممكن أن تتسبّب في إفشال الحفلة

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