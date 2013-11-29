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تدشين حملة توقيعات بالداخلة لتنفيذ طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد

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تدشين حملة توقيعات بالداخلة لتنفيذ طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد تدشين حملة توقيعات بالداخلة لتنفيذ طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد

دشن أهالى مركز الداخلة بالوادى الجديد من مختلف التوجهات والانتماءات الحزبية والسياسية والشعبية حملة توقيعات للمطالبة بإنشاء طريق تنيدة منفلوط لربط المحافظة بمحافظات وادى النيل لعمل كشوف توقيعات يتم إرسالها إلى القوات المسلحة ومجلس الوزراء فى إطار المبادرة التى دعا اليها حزب الاستقلال الجديد بعقد مؤتمر جماهيرى وإطلاق حملة شعبية لتبنى عرض مطالب اهالى مركز الداخلة وتوصيل صوتهم للمسئولين والذين ابدوا استيائهم الشديد من تجاهل اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد لمطالبهم وتركيز كافة زيارات الوزراء مؤخرا على تدعيم مركز الخارجة دون النظر لأبسط مطالبهم وذلك على حد تعبيرهم.

واستعرض المشاركون فى الحملة مدى أهمية إنشاء طريق تنيدة منفلوط لاهالى المركز بصفة خاصة باعتباره أكبر أحلامهم على الإطلاق منذ سنوات طويلة ولأبناء المحافظة بوجه عام بما يحققه من اختصار للمسافات وتوفير للنفقات وتسويق منخفض التكلفة لأغلب منتجات المحافظة وخاصة شرق العوينات وإعادة الحياة لأكثر من 350 مشروعا استثماريا يعانى من مشكلات النقل والتسويق وارتفاع كلفتها.

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مصر 365