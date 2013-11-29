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الأقصر تحتفل بوضع حجر الأساس لميدان الملك عبدالله بحضور السفير السعودي

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الأقصر تحتفل بوضع حجر الأساس لميدان الملك عبدالله بحضور السفير السعودي الأقصر تحتفل بوضع حجر الأساس لميدان الملك عبدالله بحضور السفير السعودي

احتفلت محافظة الأقصر ، مساء الجمعة ، بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير ميدان الملك عبدالله بحضور السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وعدد من المستثمرين العرب والمصريين .

وقال السفير السعودي في كلمته خلال الحفل :”إن هذا يوم لوفاء لشعب الوفاء من ملك الوفاء الذي يبادلكم حب بحب”، مضيفا :”إن موقف الملك عبدالله الداعم لمصر يستق مع خلقه وما عرف عنه من حب واخلاص للأمتين العربية والإسلامية” .

وأضاف القطان أن العلاقات المصرية ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها علي أفضل حال .

وأشار القطان إلي أنه سيشارك بالصندوق السعودي للتنمية في اجتماع المستثمرين العرب الذي سيعقد في الرابع والخامس من شهر ديسمبر المقبل للنظر في المشاريع الذي سيطرحها الجانب المصري للإستثمار .

وحضر الحفل رجل الأعمال المصري حسن راتب والإعلامي جمال الشاعر والفنان هاني رمزي والمئات من أهالي الأقصر والعاملين بالقطاع السياحي .

وشهد الحفل عروضا فنية وفلكلورية قدمتها فرق الفنون الشعبي والمزمار البلدي .

وكانت سلطات محافظة الأقصر، قد أطلقت مطلع شهر سبتمبر الماضي إسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على أحد أكبر ميادين مدينة الأقصر، المعروف سابقا بميدان التجارة، تقديرا لموقف الملك عبدالله المساند للشعب المصرى.

و قال اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر :”إنه سيتم علي هامش الاحتفالية الاتفاق علي تنفيذ أجندة تعاون مشتركة بين البلدين واقتراح اتفاقية تآخي بين احدي المدن السعودية والأقصر”.

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