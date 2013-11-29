بالصور.. افتتاح المؤتمر الدولى لأمراض الكلى بمعهد دمنهور الطبى

افتتح، اليوم، المؤتمر الثالث عشر لأمراض الكلى الذى نظمه المعهد الطبى القومى بدمنهور، تحت عنوان "الجديد فى علاج أمراض وزراعة الكلى"، بفندق آزور بالإسكندرية، بمشاركة الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والدكتور طلعت القمرى رئيس قسم الكلى بالمعهد ورئيس المؤتمر، والدكتور عبد المجيد النحاس رئيس الجمعية الدولية للكلى، إلى جانب الدكتور إيهاب الغنيمى رئيس المعهد الطبى بدمنهور.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، على أهمية البحث العلمى ومواكبة أحدث العلاجات؛ للارتقاء بالمنظومة الصحية المقدمة للمواطنين، وضرورة وجود مستشفيات ومراكز متخصصة لبحوث وعلاج أمراض الكلى والكبد وبعض الأمراض الأخرى، مشيراً إلى أنه سوف يتم تطوير المستشفى التخصصى بالمعهد الطبى القومى بدمنهور لجعله مركزا متخصصا فى علاج وزراعة الكبد والكلى، وتحويل مستشفى دنشال إلى مركز متخصص فى علاج وبحوث أمراض الكلى.

وأشار إلى تصديق القوات المسلحة على إنشاء مستشفى عسكرى بمدينة دمنهور لخدمة العسكريين والمدنيين، والتنسيق مع جامعة دمنهور لإنشاء مستشفى جامعى بالمدينة، وكذا إنشاء مستشفى مركزى تابعة لمديرية الشئون الصحية إلى جانب المعهد الطبى القومى.