فيروس العنقز أهم مسببات الإصابة بالحزام النارى

"الحزام النارى" هو عبارة عن طفح جلدى مؤلم ناتج عن نشاط فيروس العنقز، ويعد السبب الأساسى للعدوى، خاصة لدى الأطفال، تسأل قارئةٌ: كيف يمكن أن يصاب طفلى بفيروس العنقز، وما أعراض الإصابة، والعلاج؟

يجيب د. هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا: "فيروس العنقز مرض معدى ويتركز فى الخلايا العصبية للحبل الشكوكى، ويصيب الأعصاب الطرفية التى تنقل الإحساس للجلد، مكونة الحزام النارى، وتظهر أعراضه على هيئة التهاب يصيب جانبا من الجسم، ويصاحب الالتهاب فقاقيع صديدية، ويسبب آلاما شديدة للمريض، ويستمر فى حدود ثلاث أسابيع، تقل بعدها حدة المرض تدريجيا، ويصيب المرض الإنسان عندما يكون هناك ضعف فى الجهاز المناعى".

يشير د. هانى إلى أن العلاج يكون باستخدام أدوية مضادة للفيروس، تؤخذ عن طريق الفم، بالإضافة لعلاج موضعى فى صورة كريم مضاد أيضاً للفطريات، بجانب مسكنات الألم بصورة منتظمة.