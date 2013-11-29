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الكورة مش مع عفيفي – بالفيديو.. شيكابالا مش نجم!!

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الكورة مش مع عفيفي – بالفيديو.. شيكابالا مش نجم!! الكورة مش مع عفيفي – بالفيديو.. شيكابالا مش نجم!!

بلوج زملكاوي".. هنا الكرة مش مع عفيفي، البرنامج الساخر الذي يكتبه ويقرأه بصوته أحمد عفيفي.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

وهذه الحلقة، تخص شيكابالا.. هل نجوميته فعلا محل تقييم؟ نزعة الزملكاوي ترد، باسلوبه الساخر الذي يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

شاهد الحلقة بالكامل من هنا

لمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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