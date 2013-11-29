جيان يقود العين لاكتساح الإمارات

سجل الغاني أسامواه جيان مهاجم العين هدفين قاد بهما فريقه للفوز على ضيفه فريق الإمارات 5-2 في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وعوض العين خسارة الجولة الماضية أمام أهلي دبي 1-0.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

سجل أهداف العين ميشيل باستوس في الدقيقة التاسعة، ومهند سالم في الدقيقة 21، وأليكس بروسك في الدقيقة 28، وجيان في الدقيقة 45.

لينتهي الشوط الأول بتقدم العين 4-0.

إلا أن جوستافو هيريرا سجل الهدف الأول للإمارات في الدقيقة 52.

ولكن جيان عاد وسجل الهدف الخامس للعين في الدقيقة 68.

وسجل بعدها هيريرا الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 79.

وفي مباراة أخرى، تعادل عجمان مع ضيفه الظفرة بدون أهداف.