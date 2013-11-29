وزارة الدفاع الروسية: أعداد كبيرة من الأجانب تشارك في القتال بسوريا

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنتونوف، أن أعدادا كبيرة من الأجانب يشاركون في القتال الدائر في سوريا. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن «أنتونوف» قوله، الجمعة، إن عدد الأجانب كبير جدا، ولا يعرف بعضهم ما البلد الذي يقاتلون فيه، وما الغرض الذي يقاتلون من أجله، ومن بين المقاتلين في سوريا مواطنون روس».كان مدير جهاز أمن الدولة الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، قال في شهر يونيو الماضي إن «حوالي 200 مقاتل ممن يقاتلون في صفوف جماعات المعارضة في سوريا ينحدرون من روسيا، وينتمون إلى تنظيم (إمارة القوقاز) الإرهابية، على حد تعبيره.

شبكةعيونالإخبارية

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