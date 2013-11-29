أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية: أعداد كبيرة من الأجانب تشارك في القتال بسوريا

Google+ Print
وزارة الدفاع الروسية: أعداد كبيرة من الأجانب تشارك في القتال بسوريا وزارة الدفاع الروسية: أعداد كبيرة من الأجانب تشارك في القتال بسوريا
أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنتونوف، أن أعدادا كبيرة من الأجانب يشاركون في القتال الدائر في سوريا.ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن «أنتونوف» قوله، الجمعة، إن عدد الأجانب كبير جدا، ولا يعرف بعضهم ما البلد الذي يقاتلون فيه، وما الغرض الذي يقاتلون من أجله، ومن بين المقاتلين في سوريا مواطنون روس».كان مدير جهاز أمن الدولة الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، قال في شهر يونيو الماضي إن «حوالي 200 مقاتل ممن يقاتلون في صفوف جماعات المعارضة في سوريا ينحدرون من روسيا، وينتمون إلى تنظيم (إمارة القوقاز) الإرهابية، على حد تعبيره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية