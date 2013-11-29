سكينة فؤاد: رئيس الجمهورية وعد بالعفو عن فتيات الإسكندرية حال صدور حكمًا نهائيًا

قالت سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية ، إن الرئيس عدلي منصور لا يحق له إصدار عفو رئاسي عن فتيات الإخوان المحكوم عليهن بالإسكندرية بالسجن 11 عامًا لاتهامهن في قضايا خاصة بالتحريض على العنف إلا بعد صدور الحكم نهائيًا ، ، مشيرةً إلى أن هناك أخطار داخلية وخارجية تحيط بمصر، مطالبة الفتيات بأن يعتنقوا ما يشاءون من أفكار شريطة أن يعلين مصلحة الوطن.

وطالبت فؤاد في مداخلة لها على فضائية ” سي بي سي”، جماعة الإخوان أن هذا الوطن يتعرض لمخاطر وعليهن إعلاء مصلحة الوطن إذا أرادو العودة إلى اللحمة الوطنية.

وأضافت أن الرئيس منصور وعدها بالإفراج عن الفتيات بعد إنقضاء فترة التقاضي وإصدار حكم قضائي، مطالبة الفتيات بإعلاء مصلحة الوطن.

وعن قانون التظاهر أكدت فؤاد، أن هذا هدف القانون هو مواجهة الإرهاب، موضحة أن الشباب كان من حقهم الاستماع إلى رأيهم قبل إصدار قانون التظاهر.