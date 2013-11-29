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مورينيو: لوكاكو يعرف لماذا تمت إعارته

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مورينيو: لوكاكو يعرف لماذا تمت إعارته مورينيو: لوكاكو يعرف لماذا تمت إعارته

أشار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق المعار لإيفرتون يعلم جيدا لماذا تمت إعارته بداية هذا الموسم من صفوف الفريق.

ويقدم لوكاكو أداء رائع هذا الموسم مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي إذ سجل 7 أهداف وهو أكثر من مجموع الأهداف التي سجلها مهاجمو تشيلسي توريس وإيتو وديمبا با مجتمعين.

وقال مورينيو لصحيفة (ديلي ميل) "لوكاكو يحب التحدث كثيرا فهو لاعب صغير ويحب ذلك، ولكن الشيء الوحيد الذي لم يقله اللاعب لماذا ذهب لإيفرتون على سبيل الإعارة".

وأضاف "هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يقوله وآخر اتصال لي به كان منذ شهرين قلت له الآتي تماما: لماذا لا تقول عدم أسباب وجودك هنا؟ لذلك هو شيء يجب أن يقوله لأنه يحب التحدث كثيرا".

يذكر أن لوكاكو قد أمضى الموسم الماضي أيضا على سبيل الإعارة في صفوف وست بروميتش قبل أن يعود للبلوز مطلع الموسم وشارك معه في مباراة السوبر الأوروبية أمام بايرن ميونيخ والتي أهدر فيها ضربة الجزاء الحاسمة.

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