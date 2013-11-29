فابريجاس: لازلنا أفضل فريق في التاريخ .. وخصومنا ليسوا أغبياء

برشلونة، (إفي): أكد سيسك فابريجاس نجم فريق برشلونة أن مباراة أثلتيك بلباو غدا السبت فرصة سانحة للرد على المشككين بالبلاوجرانا عقب خسارته الأوروبية الاخيرة امام أياكس الهولندي.

وأوضح سيسك خلال مؤتمر صحفي عشية لقاء قمة الجولة الـ15 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس بإقليم الباسك "البرسا لا يفتقد للحماس والشغف، وسيتخذ خطوة للأمام امام بلباو، لا يمكن التشكيك في قدراتنا، رصيد أفضل فريق في التاريخ لا يزال وفيرا".

وأشار قائد أرسنال السابق الى أن "الأداء لم يكن جيدا في الشوط الأول امام أياكس، لأن الضغط لم يتم بالشكل المطلوب، لكن الأمور تبدلت للأحسن بعد الاستراحة".

وأضاف "لازلنا متمسكين بأسلوب لعبنا لأننا لا نحبذ الخسارة، لكن باقي الفرق ليست غبية،

وعلى مدار السنوات الماضية بحث الجميع عن أساليب مختلفة للفوز علينا".

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو، فيما يحل ريال مدريد ثالثا بـ34 نقطة.

أما بلباو فيحل في المرتبة الخامسة بـ26 نقطة، وتفصله نقطة واحدة عن فياريال الرابع.