حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": كيف نتعامل مع مرض فيروس "سى"؟

تعتبر مصر من أولى دول العالم فى الإصابة بفيروس سى، حيث ترتفع الإصابات نتيجة العادات السيئة والخاصة بالتغذية، والتى تؤدى إلى ضعف المناعة، بالإضافة إلى تلوث الماء أحد المسببات الأساسية للإصابة بهذا المرض.

قال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى ومنسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، لابد لكل شخص لديه تاريخ أو إصابات عائلية بفيروس "سى"، أن يقوم بإجراء تحليل PCR، وهو تحليل قياس نسبة الأجسام المضادة بالجسم للكشف عن الإصابة بفيروس "سى"، ويمكن إجراء هذا الاختبار مرة كل عام.

وأضاف الجويلى، أن العديد من العوامل قد تكون السبب وراء نقل هذا الفيروس، والدم من أهمها لذلك احذر من بعض الأمور الصغيرة، والتى قد تنقل هذا المرض مثل دبابيس الطرحة أو استخدام إبر الحقن أو تلامس دم مصاب، إلخ، لذلك يجب القيام بهذا التحليل خاصة إذا لاحظت الإصابة بأعراض البرد.

وأوضح الجويلى، إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية، ابدأ بتناول أدوية لتقوية المناعة، مثل Immulant مثلا ويمكن استخدام هذا العقار لمدة شهرين فقط، ثم يتم إعادة التحليل مرة أخرى، للكشف عن الأجسام المضادة، إذا كانت النتيجة سيئة فيجب المتابعة مع طبيب متخصص بأمراض الباطنة والكبد، لتوضيح إستراتيجية العلاج وهل سيتم استخدام حقن الإنترفيرون أو طرق أخرى.

وأكد الجويلى فى نهاية حديثه، أن علاج فيروس سى فى البداية يكون أمر سهل وبسيط، بشرط المتابعة والعلاج السريع، لأن البعض يعتمد على مناعته الذاتية مهملا العلاج حتى تسوء حالته، مشيرا إلى أن فيروس سى من الأمراض التى لا تظهر أى أعراض إلا بعد تدمير الكبد نهائيا.

ونصح الجويلى "قراء اليوم السابع" بضرورة الحفاظ على التوازن الغذائى "خضروات وفواكه وكربوهيدرات"، مع البعد عن الدون، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة ساعة يوميا تحافظ على جسم سليم قادر على مقاومة الأمراض.