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نجل مرسي لوالده تعليقا على حبس الطالبات: ”من أين أتتك الفراسة يابا؟”

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نجل مرسي لوالده تعليقا على حبس الطالبات: ”من أين أتتك الفراسة يابا؟” نجل مرسي لوالده تعليقا على حبس الطالبات: ”من أين أتتك الفراسة يابا؟”

قال أسامة نجل الرئيس السابق محمد مرسي، مخاطبًا والده: "من أين أتتك الفراسة؟ وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟".
وأضاف نجل مرسي، في تدوينة له على خلفية صدور حكم بسجن 11 طالبة بالإسكندرية: "محاكمة "الإنقلاب" تذكرني باجتماع قريش بدار الندوة"، على حد قوله.
وقال أسامة -في التدوينة التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-: "إيه يابا.. من أين أتتك تلك الفراسة؟ ليه قلت أنا عايز أحافظ على البنات؟ عرفت منين؟ وكأنك ترى عرض المسلمين وهو يُستباح اليوم؛ ربنا يجازيك خير يابا".
وأضاف: "لبئس الرجال نحن إن لم ندفع المهج والأرواح لتخرج نساؤنا معززات مكرمات"، ودعا أسامة إلى العمل بكل الإمكانات لإخراج فتيات ونساء الإسكندرية اللاتي حُكم عليهن بالحبس 11 عامًا.

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