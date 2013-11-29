قال أسامة نجل الرئيس السابق محمد مرسي، مخاطبًا والده: "من أين أتتك الفراسة؟ وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟".
وأضاف نجل مرسي، في تدوينة له على خلفية صدور حكم بسجن 11 طالبة بالإسكندرية: "محاكمة "الإنقلاب" تذكرني باجتماع قريش بدار الندوة"، على حد قوله.
وقال أسامة -في التدوينة التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-: "إيه يابا.. من أين أتتك تلك الفراسة؟ ليه قلت أنا عايز أحافظ على البنات؟ عرفت منين؟ وكأنك ترى عرض المسلمين وهو يُستباح اليوم؛ ربنا يجازيك خير يابا".
وأضاف: "لبئس الرجال نحن إن لم ندفع المهج والأرواح لتخرج نساؤنا معززات مكرمات"، ودعا أسامة إلى العمل بكل الإمكانات لإخراج فتيات ونساء الإسكندرية اللاتي حُكم عليهن بالحبس 11 عامًا.
نجل مرسي لوالده تعليقا على حبس الطالبات: ”من أين أتتك الفراسة يابا؟”
قال أسامة نجل الرئيس السابق محمد مرسي، مخاطبًا والده: "من أين أتتك الفراسة؟ وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟".