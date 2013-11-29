نجل مرسي لوالده تعليقا على حبس الطالبات: ”من أين أتتك الفراسة يابا؟”

قال أسامة نجل الرئيس السابق محمد مرسي، مخاطبًا والده: "من أين أتتك الفراسة؟ وقلت أنا عايز أحافظ على البنات؟".

وأضاف نجل مرسي، في تدوينة له على خلفية صدور حكم بسجن 11 طالبة بالإسكندرية: "محاكمة "الإنقلاب" تذكرني باجتماع قريش بدار الندوة"، على حد قوله.

وقال أسامة -في التدوينة التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-: "إيه يابا.. من أين أتتك تلك الفراسة؟ ليه قلت أنا عايز أحافظ على البنات؟ عرفت منين؟ وكأنك ترى عرض المسلمين وهو يُستباح اليوم؛ ربنا يجازيك خير يابا".

وأضاف: "لبئس الرجال نحن إن لم ندفع المهج والأرواح لتخرج نساؤنا معززات مكرمات"، ودعا أسامة إلى العمل بكل الإمكانات لإخراج فتيات ونساء الإسكندرية اللاتي حُكم عليهن بالحبس 11 عامًا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads