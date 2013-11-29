مارادونا يحتفل بـ "إكسبو 2020" واليوم الوطني الإماراتي

شارك أسطورة كرة القدم العالمية، مدرب الوصل السابق، الأرجنتيني Diego Armando Maradona، الإماراتيين فرحتهم بفوز دبي بتنظيم معرض "expo dubai 2020"، وباحتفالات اليوم الوطني الـ42.

وارتدى Maradona ثوباً إماراتياً أبيض، مع غترة بيضاء، ووشاحاً يحمل ألوان علم الدولة، وتظهر عليه صورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وشارك Maradona في احتفاله العداء الكندي الشهير السابق، بنيامين جونسون المعروف بـ"بن جونسون"، مرتدياً الزيّ الإماراتي، خلال المناسبة التي نظمها مجلس دبي الرياضيّ في منطقة الضيافة والحدائق في نادي بلدية دبي.

وتفاعل Maradona، الذي يعتبر سفيراً شرفياً للرياضة في دبي، مع الأغاني الوطنية الإماراتية والرقصات التراثية، وشارك الفرقة الفنية رقص "الرزفة"، حيث فوجئ الجميع بإجادته هذه الرقصة وسعادته بأدائها، وقال: "العالم اختار أفضل مكان لتنظيم هذا الحدث، ودولة الإمارات ودبي تحديداً ستنجح في هذه الاستضافة وستقدم للعالم حدثاً فريداً"؛ وذلك وفقاً لما نقله عنه بيانٌ صادر عن مجلس دبي الرياضيّ.