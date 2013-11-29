الممثل السوري جهاد عبده أمام Nicole Kidman في فيلم عالمي

يستعدّ الممثل السوري جهاد عبده لتصوير أولى مشاهده في الفيلم الروائي العالمي "ملكة الصحراء"، إلى جانب النجمة العالمية Nicole Kidman.

وتلعب Kidman، وهي من عباقرة هوليوود، دور "غيرتروود بل"، عالمة الآثار والمؤرّخة المستشرقة، التي سافرت إلى العراق وسوريا وغيرهما بصفة مستشارة للمندوب السامي البريطاني في بدايات القرن الماضي، والتي أدّت دوراً بالغ الأهمية في ترتيب أوضاع المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى.

ويقوم النجم السوري بأداء دور "فتوح"، مرشد "غيرتروود" ومستشارها في المدينة، كما في الصحراء؛ وذلك بفضل فراسته وخبرته وشدّة إخلاصه ودرايته بالمنطقة وأهلها، سواء أكانوا من الحضر أم من البدو، ما جعل غيرتروود تعجب به وتمنحه كامل ثقتها.

الفيلم من تأليف وإخراج Werner Herzog، ويشارك في البطولة نخبة من النجوم من بينهم: James Franco، Robert Pattinson، Damian Lewis، Sophie Linfield.. وسيتم تصوير الفيلم في عدة دول، منها: بريطانيا والمغرب والأردن وسويسرا.

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