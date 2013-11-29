ثبات منسوب مياه النيل أمام السد العالي

سجل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالي اليوم “الجمعة” ثباتًا عند معدله أمس الخميس، وبلغ 176.10 متر مكعب.

وذكر تقرير وزعته اليوم وزارة الموارد المائية والري، أن “كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان تعادلت مع كمية الإيراد الواصل للبحيرة وبلغت بلغت 90 مليون متر مكعب”.

يذكر ان إيراد نهر النيل يختلف بشكل كبير بين عام وآخر, بين نحو 151 مليار متر مكعب في حده الاقصى و42 مليار متر مكعب سنويا في حده الأدنى، وهذا التفاوت الكبير يجعل الاعتماد على الإيراد السنوي أمرا بالغ الخطورة، يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار في السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان في سنوات الايراد الكبير.

وساهم السد خلال أكثر من نصف قرن منذ إنشائه وما زال يساهم في مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال مايخزنه من المياه -بطريقة آمنة– من مئات المليارات من الأمتار المكعبة في أوقات الفيضان، واستخدامها في أوقات الجفاف.

أ ش أ