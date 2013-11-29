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«قوات الأسد» تستعيد السيطرة على بلدة بمنطقة القلمون

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«قوات الأسد» تستعيد السيطرة على بلدة بمنطقة القلمون «قوات الأسد» تستعيد السيطرة على بلدة بمنطقة القلمون
أعلن الجيش السوري، الجمعة، استعادة السيطرة على بلدة مسيحية على الطريق السريع الرئيسي شمالي العاصمة دمشق، مستعيدًا موقفه الهجومي في المنطقة الاستراتيجية القريبة من الحدود مع لبنان.وتقدمت قوات الرئيس السوري بشار الأسد في الشهور القليلة الماضية وتحاول تأمين الطريق السريع الذي يربط دمشق بالمعقل الساحلي للأقلية العلوية التي ينتمي إليها «الأسد»، لكنها تعرضت لانتكاسة، الأسبوع الماضي، عندما تغلب عليها مقاتلون مرتبطون بالقاعدة وسيطروا على بلدة دير عطية.وتقع البلدة في منطقة القلمون الجبلية التي تشرف على الطريق السريع القريب من الحدود مع لبنان وهي منطقة أصبحت ساحة القتال الرئيسية مع محاولة «الأسد» ومعارضيه تحقيق نصر استراتيجي قبل مؤتمر سلام بشأن سوريا مقرر في يناير.وأفاد بيان الجيش السوري بأن وحدات تابعة للجيش تمكنت من هزيمة جماعات «إرهابية» تسللت إلى دير عطية وأن العملية قضت على العديد من «الإرهابيين» من جنسيات مختلفة، وتستخدم السورية لفظ «الإرهابيين» للإشارة إلى مقاتلي المعارضة.وذكر البيان أن «الجنود يطاردون المسلحين في مناطق قريبة في محاولة لتأمين الطريق السريع».وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 230 شخصا قتلوا في سوريا، الخميس، بينهم 162 مقاتلًا من الجانبين.وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن كثيرين منهم قُتلوا في معارك حول الغوطة والقلمون. 

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