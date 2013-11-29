مفاجأة.. الرئيس منصور وقع على «قرار العفو» عن طالبات المحظورة

كشفت مصادر رئاسية أن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وقع على عفو رئاسي عن فتيات الإسكندرية المتهمات بإثارة الشغب، واللاتى تم الحكم عليهن بالحبس لمدة 11 عامًا.

وأكدت المصادر أن الرئيس ينتظر انتهاء إجراءات التقاضي للعفو عنهن طبقا لما ينص عليه القانون المصري لتفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار قرارات العفو.

وكان العديد من النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، طالبوا رئيس الجمهورية بالعفو عن الفتيات لحداثة سنهن، وتم بحث الطلب والموافقة عليه بعد تشاور مع سكينة فؤاد مستشار الرئيس للشئون السياسية وعلي عوض المستشار للشئون القانونية.

يذكر محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، أصدرت حكمها بسجن 14 فتاة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 11 سنة وشهرا، لاتهامهن بقطع طريق الكورنيش، والانتماء لجماعة إرهابية، وتجمهر وإحداث إتلاف بالمحال والعقارات خلال تظاهرهن بمنطقة ستانلى شرق الإسكندرية.

وقررت المحكمة إيداع 7 فتيات أخريات من أنصار ''مرسي'' إحدى دور رعاية الأحداث، دون تحديد مدة معينة، كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لـ6 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بتحريض الفتيات على ارتكاب الواقعة.

شبكةعيونالإخبارية

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