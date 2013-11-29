بالصور.. لقاءات مكثفة فى الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية

شهد المركز العام لمكتب الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، اليوم الجمعة، لقاءات مفتوحة ونشاطا مكثفا، حيث حضر لمقر المركز العام الدكتور أحمد حافظ، رئيس المكتب العام للاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية بدولة سوريا، وقيادات من المكتب التنظيمى فى 17 دولة، وعلى رأسهم أمريكا والسويد ونيجيريا وغانا والنيجر وإندونسيا وسيرلانكا وروسيا وتركيا والسودان.

فى البداية، استقبل الدكتور محمد عبد العاطى النوبى، رئيس الاتحاد، فى تمام العاشرة والنصف صباحا، الدكتور أمين أحمد القصاص، نائب رئيس الاتحاد بمحافظة شمال سيناء للشئون التنظيمية، وتناول اللقاء الدور التنظيمى وسير العملية التنظيمية بالتنسيق مع القيادات الأمنية بالجيش الثانى الميدانى، بقيادة اللواء أركان حرب أحمد محمود وصفى، وفى الوقت نفسه تلقى المكتب التنظيمى الدعوى اتصالا هاتفيا من الدكتور أمين يوسف، نائب رئيس الاتحاد للشئون الدعوية بمحافظة شمال سيناء، ومدير عام الأوقاف بالمحافظة، لتحديد موعد مع قيادات المكتب العام لزيارة قيادات المحافظة والأعضاء الجدد المنتمين للمكاتب الدعوية والإرشادية والتنظيمية والسياسية.

وأكد المكتب العام، خلال اللقاء بقيادات الشباب الدولية بالاتحاد، على الدور الوطنى للأزهر الشريف فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن، مشددا على المحافظة على وحدة نسيج شباب العالم، وتفعيل الدور القيادى للشباب، وممارسة العمل السياسى وخلق الكوادر القيادية الشبابية السياسية والاجتماعية التى تساعد على ارتقاء الأوطان، وتكون تحت إشراف المكتب العام والمجلس الرئاسى للاتحاد.

كما التقى المكتب الدعوى والإرشادى بالاتحاد قيادات من المكتب التنظيمى والمكتب الدعوى بمحافظة المنوفية، ومن بينهم فضيلة الشيخ الدكتور حسن الكومى، والشيخ محمد السنوسى، مسئول المكتب الدعوى بالمنوفية.

والتقى رئيس الاتحاد المهندس بولس لمعى، نائب رئيس الاتحاد لشئون الأقباط، بهدف توحيد صف شباب الأقباط الشرفاء الوطنيين تحت راية الأزهر والصوفية، والتمسك بالمبادئ الإنسانية والوطنية، حيث لا خلاف ولا تفرقة، متمسكين بشعار "مسلم مسيحى فى مصر أحبة"، والتقى المكتب الفنى الدولى بالاتحاد أيضا 30 قيادة من قيادات الشباب بالاتحاد الثورى لشباب الأقباط، لتكثيف التنظيم الشبابى القبطى، وتوحيد الصف القبطى المتضامن مع الأزهر والصوفية على كلمة سواء وهى حب الوطن والتنمية البشرية والسياسية.

كما التقى المكتب النسائى العام بالاتحاد قيادات الشابات الوافدات إلى الأزهر الشريف من دولتى أندونيسيا وسيرلانكا، وقيادات الشابات فى كليات الطب والهندسة وأصول الدين والدعوة الإسلامية بالقاهرة، وعلى رأسهم فاطمة الزهراء سادو أبو قحافة، رئيس مكتب التنظيم النسائى بدول أفريقيا.

وأخيرا التقى المكتب التنظيمى قيادات من منظمة الإسلام الوسطية العالمية، وذلك لضم المنظمة للمكتب التنظيمى الدعوى بالاتحاد.