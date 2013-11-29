الأمن يوافق على أول تظاهرة لأبناء النوبة بأسوان بعد إقرار قانون التظاهر الجديد

وافقت الاجهزة الامنية باسوان على اول طلب رسمي لتنظيم وقفة احتجاجية لابناء النوبة الاحد القادم وذلك للمطالبة بالافراج عن فتاة نوبية صدر ضدها حكما بالسجن لمدة 11 عاما ضمن فتيات حركة 7 الصبح بالاسكندرية .

> وقال وجيه حسن احد ابناء قرية عنيبة بمركز نصر النوبة اننا قدمنا طلبا الي مامور مركز شرطة نصر النوبة لاخطاره برغبتنا في تنظيم وقفة احتجاجية في مدينة نصر النوبة للتضامن مع الفتاة النوبية مها محمد مصطفي الطالبة بالفرقة الاولي بكلية العلوم في الاسكندرية والتي صدر ضدها حكما بالسجن مع فتيات حركة 7 الصبح .

> واضاف ان السلطات المختصة وافقت علي تنظيم الوقفة يوم الاحد المقبل في احد ميدان مدينة نصر النوبة ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا حتي الواحدة ظهرا .

> وأشار الي انه من المنتظر ان يشارك في الوقفة نحو الف شخص من ابناء النوبة علي الاقل وسوف تتضمن رفع العديد من اللافتات التي تطالب بسرعة الافراج عن بنت النوبة هي وزميلاتها في الاسكندرية خاصة وانهن لم يقمن باعمال عنف او بلطجة حتي يتم اصدار هذا الحكم القاسي عليهن .