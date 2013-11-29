أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأمن يوافق على أول تظاهرة لأبناء النوبة بأسوان بعد إقرار قانون التظاهر الجديد

Google+ Print
الأمن يوافق على أول تظاهرة لأبناء النوبة بأسوان بعد إقرار قانون التظاهر الجديد الأمن يوافق على أول تظاهرة لأبناء النوبة بأسوان بعد إقرار قانون التظاهر الجديد

اللواء حسن السوهاجى

وافقت الاجهزة الامنية باسوان على اول طلب رسمي لتنظيم وقفة احتجاجية لابناء النوبة الاحد القادم وذلك للمطالبة بالافراج عن فتاة نوبية صدر ضدها حكما بالسجن لمدة 11 عاما ضمن فتيات حركة 7 الصبح بالاسكندرية .
> وقال وجيه حسن احد ابناء قرية عنيبة بمركز نصر النوبة اننا قدمنا طلبا الي مامور مركز شرطة نصر النوبة لاخطاره برغبتنا في تنظيم وقفة احتجاجية في مدينة نصر النوبة للتضامن مع الفتاة النوبية مها محمد مصطفي الطالبة بالفرقة الاولي بكلية العلوم في الاسكندرية والتي صدر ضدها حكما بالسجن مع فتيات حركة 7 الصبح .
> واضاف ان السلطات المختصة وافقت علي تنظيم الوقفة يوم الاحد المقبل في احد ميدان مدينة نصر النوبة ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا حتي الواحدة ظهرا .
> وأشار  الي انه من المنتظر ان يشارك في الوقفة نحو الف شخص من ابناء النوبة علي الاقل وسوف تتضمن رفع العديد من اللافتات التي تطالب بسرعة الافراج عن بنت النوبة هي وزميلاتها في الاسكندرية خاصة وانهن لم يقمن باعمال عنف او بلطجة حتي يتم اصدار هذا الحكم القاسي عليهن .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا