"التاكو" طبق مكسيكي بإمتياز

المقادير:

-كوب من لحمة "التاكو"

-نصف باقة من الخس.

-2 حبة من البصل الأخضر المقطعة.

-2 حبة من الطماطم المقطعة.

-كوب واحد من الجبن المبشور (تشيدر).

-صلصة "التاكو" الحارة.

-نصف كوب من الزيتون الأسود المقطّع.

-قشدة حامضة.

-رقائق خبز "التورتيلا"

طريقة التحضير:

1- تُرص رقائق خبز "التورتيلا" في وعاء مخصّص للسلطة.

2- توضع أوراق الخس، البصل والطماطم فوق خبز "التورتيلا" ويضاف إليها صلصة "التاكو".

3- يسكب لحم "التاكو" فوق المزيج، ويضاف إليه القشدة الحامضة .

4- يزين الطبق بالزيتون الاسود، وينثر فوقه جبنة التشيدر.

المقادير لتحضير لحم "التاكو":

-½ كيلو لحمة مفرومة.

-3 ملاعق كبيرة زبدة.

-ملعقتان صغيرتان من "البابريكا"

-½ ملعقة صغيرة ملح.

-14/ كوب من صلصة "توباسكو"

-1 حبة فلفل أصفر حلو.

-ملعقتان كبيرتان من "التاكو صوص"

طريقة التحضير:

1- في قدر على نار متوسطة، تسخّن الزبدة، ويضاف إليها اللحمة المفرومة وتُقلب لمدة 5 دقائق.

2- يضاف الملح والفلفل والبابريكا إلى اللحمة ويقلب جيداً. ثم تضاف صلصة التوباسكو واللبن الرايب، ويقلب المزيج ويترك 5 دقائق.

3- تقطّع حبة الفلفل إلى مكعبات صغيرة وتضاف إلى الخليط ويترك على النار حتى ينضج اللحم مع الحرص على تقلبيه من وقت لآخر.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخص).

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