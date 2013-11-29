"التاكو" طبق مكسيكي بإمتياز

المقادير:
-كوب من لحمة "التاكو"
-نصف باقة من الخس.
-2 حبة من البصل الأخضر المقطعة.
-2 حبة من الطماطم المقطعة.
-كوب واحد من الجبن المبشور (تشيدر).
-صلصة "التاكو" الحارة.
-نصف كوب من الزيتون الأسود المقطّع.
-قشدة حامضة.
-رقائق خبز "التورتيلا"
طريقة التحضير:
1- تُرص رقائق خبز "التورتيلا" في وعاء مخصّص للسلطة.
2- توضع أوراق الخس، البصل والطماطم فوق خبز "التورتيلا" ويضاف إليها صلصة "التاكو".
3- يسكب لحم "التاكو" فوق المزيج، ويضاف إليه القشدة الحامضة .
4- يزين الطبق بالزيتون الاسود، وينثر فوقه جبنة التشيدر.
المقادير لتحضير لحم "التاكو":
-½ كيلو لحمة مفرومة.
-3 ملاعق كبيرة زبدة.
-ملعقتان صغيرتان من "البابريكا"
-½ ملعقة صغيرة ملح.
-14/ كوب من صلصة "توباسكو"
-1 حبة فلفل أصفر حلو.
-ملعقتان كبيرتان من "التاكو صوص"
طريقة التحضير:
1- في قدر على نار متوسطة، تسخّن الزبدة، ويضاف إليها اللحمة المفرومة وتُقلب لمدة 5 دقائق.
2- يضاف الملح والفلفل والبابريكا إلى اللحمة ويقلب جيداً. ثم تضاف صلصة التوباسكو واللبن الرايب، ويقلب المزيج ويترك 5 دقائق.
3- تقطّع حبة الفلفل إلى مكعبات صغيرة وتضاف إلى الخليط ويترك على النار حتى ينضج اللحم مع الحرص على تقلبيه من وقت لآخر.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخص).
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