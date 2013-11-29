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محافظ القليوبية يقرر صرف 250 جنيه إعانة لذوي الاحتياجات الخاصة

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محافظ القليوبية يقرر صرف 250 جنيه إعانة لذوي الاحتياجات الخاصة محافظ القليوبية يقرر صرف 250 جنيه إعانة لذوي الاحتياجات الخاصة

قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، صرف إعانة بطالة شهرية للمعاقين الغير قادرين عن العمل من ابناء المحافظة تعادل 250 جنية شهريا من الموارد الذاتية للمحافظة وذلك مراعاة لظروفهم.

كان عبد الظاهر شكل لجنة رباعية تضم القوي العاملة والتضامن الإجتماعي والتنظيم والإدارة والتامينات الإجتماعية لإجراء حصر دقيق لجميع المعاقين علي مستوي المحافظة بسبب تضارب الأرقام لدي الجهات الأربع وتصنيفهم لشرائح وفق نسبة الإعاقة بحيث يكون لدي المحافظة قاعدة بيانات واضحة وشفافة عن تطبيق القرار وتحديد الاعداد الحقيقية للمعاقين القادرين عن العمل والغير قادرين بالفعل.

وأشار عبد الظاهر ، أنه من المنتظر تطبيق القرار الجديد خلال النصف الأول من العام المقبل بعد الإنتهاء من عمليات الحصر موضحا أن هذه الخطوة هي البداية لتصحيح المسار لرعاية هذه الشريحة من المعاقين في والتي تعتمد علي الإعانات الخيرية فقط.

وأوضح المحافظ ، أن هذه الشريحة من المعاقين لها الحاجة لرعاية الدولة لهم خاصة أن الشركات الخاصة والمصالح الحكومية لباتقبلهم ضمن نسبة الـ5 % المقررة للمعاقين فأصبحوا دون أي مصدر للرزق ومن حقهم علينا كمسئولين في أن نمنحهم معاش شهري علي الأقل لأن الأمر لايجب ان يقف عند حد توزيع أجهزة التعويض والمتوسيكلات لهم فقط.

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