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نائب وزير الدفاع الروسي : مصر شريك قديم يمكن الاعتماد عليها .. ولم نوقع عقود تعاون عسكري

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نائب وزير الدفاع الروسي : مصر شريك قديم يمكن الاعتماد عليها .. ولم نوقع عقود تعاون عسكري نائب وزير الدفاع الروسي : مصر شريك قديم يمكن الاعتماد عليها .. ولم نوقع عقود تعاون عسكري

أناتولي أنطونوف

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف، أن مباحثات وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو مع نظيريهما المصريين نبيل فهمي وعبد الفتاح في إطار “2+2″ في القاهرة منتصف شهر نوفمبر الجاري، لم تشهد توقيع عقود جديدة في مجال التعاون العسكري التقني.

وقال المسؤول الروسي في مؤتمر صحفي اليوم “الجمعة”- “تحدثنا عن الدفع بالتعاون العسكري والعسكري التقني، وأعربنا عن استعدادنا لتنفيذ الاتفاقيات الموجودة حاليا، ولم يتم التوقيع على أية اتفاقات بشأن المرابطة أو إقامة أية قواعد”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الدفاع الروسية تهدف إلى إبعاد الولايات المتحدة عن سوق الأسلحة المصرية، قال أنطونوف “نحن لا نبعد أحدا من أي مكان ولا ننوي ذلك، وعلاقتنا غير موجهة ضد أحد، ومصر شريكنا القديم ويمكن الاعتماد عليه”.

أ ش أ

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