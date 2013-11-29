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أول تظاهرة بتصريح لأنصار الإخوان لمدة خمس دقائق بالدقهلية

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أول تظاهرة بتصريح لأنصار الإخوان لمدة خمس دقائق بالدقهلية أول تظاهرة بتصريح لأنصار الإخوان لمدة خمس دقائق بالدقهلية

 

نظم أنصار الرئيس المعزول تظاهرة بشارع جيهان بمدينة المنصورة بعد أن خرجت من مسجد الزهراء استمرت لمدة خمس دقائق نظرا لقلة الاعداد وبدء تجمع المئات من الأهالى لرفض الهتافات المعادية للجيش والشرطة.

وفى ذات السياق نظم بعض النشطاء من شباب الثورة تظاهرة بميدان الثورة المواجه لديوان عام المحافظة احتجاجا على إلقاء القبض على بعض الناشطين بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي مطالبين بالغاء قانون التظاهر ياتى ذلك عقب أخطار الجهات الأمنية بموعد التظاهرة والاشتراطات المطلوبة لاجراء التظاهرة وسط تواجد أمنى بالقرب من التظاهرة لحماية المتظاهرين.

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