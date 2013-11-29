“تي إي داتا”:الحكومة من أهم القطاعات المستهدفة لتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية

قال تامر جاد الله العضو المنتدب لشركة “تي إي داتا” لخدمات الإنترنت ونقل المعلومات إن القطاع الحكومي مستهدف رئيسي لتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية خلال المرحلة المقبلة والتي تسمح لجميع الوزارات والجهاز الإداري للدولة بالوصول إلى جميع التطبيقات والخدمات من أي مكان وأي زمان عبر الإنترنت، وتخزين المعلومات والبيانات الخاصة بالحكومة على مخدمات الشركة وليس على أجهزة الحاسب الآلي التي تتعرض دائما للعديد من المخاطر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شركة ” تي إي داتا” بشرم الشيخ والذي بدأ أعماله مساء أمس ويستمر ثلاثة أيام لطرح جميع المنتجات الجديدة التي توصلت إليها الشركة وعرضها على العملاء، وذلك بحضور العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات والانترنت والشبكات ومن بينها ” سيسكو”، “فورتينيت” “إي إم سي”.

وأوضح أن تطبيق الحكومة للحوسبة السحابية يحتاج المزيد من الوقت والاستثمارات، وذلك نظرا لطبيعة عمل الوزارات الحالية والتي تعتمد في أغلب االأحيان على تخزين المعلومات والبيانات بالطرق التقليدية.

وأضاف جاد الله أن الحوسبة السحابية تستهدف العديد من القطاعات الهامة بجانب الشركات والمؤسسات الكبرى ومن بينها القطاع المصرفي ، مشيرا إلى أنه قطاع واعد وصاعد وهى فرصة هائلة للشركة للدخول في تعاقدات مع البنوك لتقديم هذه الخدمة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءا كبيرا من حجم الاقتصاد المصري.

وتساهم الحوسبة السحابية في تخفيض التكاليف على الشركات والمؤسسات، حيث لم يعد من الضروري شراء أسرع أجهزة كمبيوتر أو أفضلها من حيث الذاكرة أو أعلاها من حيث مساحة القرص الصلب، بل يمكن لأي جهاز كمبيوتر عادي وباستخدام أي متصفح للويب الوصول للخدمات السحابية التي تستخدمها الشركة كما لم يعد على الشركات شراء التجهيزات مثل المخدّمات باهظة الثمن لتقديم خدمة البريد الالكتروني لموظفيها، أو الوحدات التخزينية الضخمة لعمل النسخ الاحتياطية لبيانات ومعلومات الشركة.

وأشار جاد الله إلى نجاح “المصرية للاتصالات” مؤخرا في توقيع اتفاق مع البنك الأهلي لتقديم خدمة شبكة متطورة تعتمد على تكنولوجيا الألياف الضوئية ، وهو ما يمكن البنك من الحصول على حزمة متكاملة من أفضل خدمات الاتصالات والإنترنت بتكلفة أقل أن البنك الأهلي بموجب هذا الاتفاق يحصل على خدمة استخدام شبكة متطورة ، وتغطي الاتفاقية 122 فرعا للبنك بتكلفة 90 مليون جنيه وتستمر لمدة خمس سنوات.

وأوضح أن “تي إي داتا” ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوقيع اتفاقية مع بنك آخر، لم يذكره للحصول على الخدمات التي تقدمها الشركة، وهو ما يؤكد الدور الذي تقوم به الشركة في تقديم خدماتها لكافة القطاعات ومنها القطاع المصرفي.

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات تعتزم تحويل أربعة ملايين خط أرضي إلى تكنولوجيا الألياف الضوئية “فايبر” بدلا من الكابلات النحاسية خلال العامين القادمين.

> أ ش أ