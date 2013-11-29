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شركة روسية : عودة الإقبال السياحي على مصر

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شركة روسية : عودة الإقبال السياحي على مصر شركة روسية : عودة الإقبال السياحي على مصر

سائحين – أرشيفية

أعلنت إحدى الشركات السياحية الكبرى الروسية أن إقبال زبائنها على رحلات الآن يعادل مستواه في العام الماضي.

وأوردت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية أن الكسندر توجولوكوف، المدير التنفيذي لشركة “بيبليو جلوبوس” إحدى الشركات السياحية الروسية الكبرى أبلغ الصحفيين اليوم الجمعة، أن عدد السياح الروس الذين يتوجهون للشركة من أجل قضاء رحلاتهم في مصر الآن يساوي عددهم في العام الماضي.

وقال مدير الشركة “نقوم الآن بتسفير 9 آلاف سائح إلى مصر في الأسبوع .. وسنقوم في فترة رأس السنة بتسفير 12 إلى 13 ألفا في الأسبوع. ونأمل في رفع هذا العدد بحلول شهر مارس إلى 16 أو 18 ألفا في الأسبوع”.

وأضاف أن الحركة السياحية إلى مصر انحسرت في الفترة الأخيرة بسبب توصية السلطات الروسية بالامتناع عن السفر إلى مصر في هذه المرحلة. أما الآن فتعود إلى مستواها المعهود.

ورفعت وزارة السياحة الروسية يوم 21 نوفمبر الجاري التوصية التي أصدرتها إلى الشركات السياحية الروسية أواسط شهر أغسطس الماضي بشأن الامتناع عن بيع تذاكر الرحلات إلى مصر حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في نفس اليوم أنها أعادت النظر في التحذير الذي أصدرته إلى المواطنين في 15 أغسطس الماضي بالامتناع عن السفر إلى مصر، وقررت استثناء منتجعات البحر الأحمر من توصيتها بشأن السفر إلى هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم وكالة السياحة الروسية إرينا شيغولكوفا، إن “وزارة الخارجية الروسية أعادت النظر في توصيتها بشأن مصر، لذلك يمكن أن يعاود السياح الروس السفر إلى منتجعات البحر الأحمر، فيما يمكن أن تستأنف شركات السياحة بيع الرحلات من الآن”.

وأظهرت إحصاءات رسمية روسية أن 2.24 مليون سائح روسي زاروا مصر خلال عام 2012 و2.8 مليون في عام 2010.
> أ ش أ

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