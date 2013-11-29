أنجولا تنفي علاج الرئيس دوس سانتوس من السرطان في أسبانيا

نفت أنجولا، الجمعة، تقريرا بثه التليفزيون البرتغالي الرسمي عن أن رئيسها خوسيه إدواردو دوس سانتوس الذي يرأس الدولة المنتجة للنفط منذ فترة طويلة يخضع للعلاج من السرطان في اسبانيا.

وقال وزير الخارجية الانجولي خورخيس شيكوتي للصحفيين في لواندا «ليس لدي ما أقوله لأنه ليس حقيقيا»، في إشارة إلى التقرير.

وقال التليفزيون الرسمي البرتغالي في تقريره في وقت متأخر الخميس إن دوس سانتوس نقل إلى وحدة لعلاج الأورام بمستشفى في برشلونة، وقال التليفزيون في تقرير لاحق على موقعه الإلكتروني إنه سيخضع لعملية جراحية.

ويرأس «دوس سانتوس» (71 عام) انجولا -ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا- منذ عام 1979 ما يجعله ثان أقدم رئيس في القارة، وانتخب لفترة رئاسية جديدة في اغسطس 2012 لكن المراقبين يطلقون تخمينات بشأن خططه السياسية ومن سيخلفه.