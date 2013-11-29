أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

أنجولا تنفي علاج الرئيس دوس سانتوس من السرطان في أسبانيا

Google+ Print
أنجولا تنفي علاج الرئيس دوس سانتوس من السرطان في أسبانيا أنجولا تنفي علاج الرئيس دوس سانتوس من السرطان في أسبانيا

نفت أنجولا، الجمعة، تقريرا بثه التليفزيون البرتغالي الرسمي عن أن رئيسها خوسيه إدواردو دوس سانتوس الذي يرأس الدولة المنتجة للنفط منذ فترة طويلة يخضع للعلاج من السرطان في اسبانيا.

وقال وزير الخارجية الانجولي خورخيس شيكوتي للصحفيين في لواندا «ليس لدي ما أقوله لأنه ليس حقيقيا»، في إشارة إلى التقرير.

وقال التليفزيون الرسمي البرتغالي في تقريره في وقت متأخر الخميس إن دوس سانتوس نقل إلى وحدة لعلاج الأورام بمستشفى في برشلونة، وقال التليفزيون في تقرير لاحق على موقعه الإلكتروني إنه سيخضع لعملية جراحية.

ويرأس «دوس سانتوس» (71 عام) انجولا -ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا- منذ عام 1979 ما يجعله ثان أقدم رئيس في القارة، وانتخب لفترة رئاسية جديدة في اغسطس 2012 لكن المراقبين يطلقون تخمينات بشأن خططه السياسية ومن سيخلفه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية