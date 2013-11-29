وزير الخارجية الإيراني: إسرئيل أکبر خطر يهدد المنطقة والعالم

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارته لمدينة قم وسط إيران «الكيان الصهيوني (إسرائيل) بأنه أکبر خطر يهدد المنطقة والعالم».ونفى ظريف في تصريحات، الجمعة، أن مندوب «الكيان الصهيوني» سيشارك في الجولة القادمة من المفاوضات النووية في جنيف وقال "«إننا لن نشارك في اجتماع يحضره ممثل الکيان المحتل للقدس»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».واضاف «شيئا کهذا لن يحدث بالتأکيد ونحن لن نتواجد في الغرفة التي يتواجد فيها ممثل الكيان الصهيوني بالتأکيد».كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف، الخميس، عن مشاركة بلاده في مشاورات تجري بشأن عقد اتفاق دائم مع إيران .

شبكةعيونالإخبارية

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