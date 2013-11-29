وضع الكبار الأشياء بالفم ناتج عن عدم النضوج النفسى الكامل

نلاحظ الكثير من الأشخاص عند جلوسهم فى العمل، أو مع أصدقائهم يأخذون الأشياء المحيطة بهم، كالأوراق والأقلام ويضعونها بالفم، فهذه عادات لا إرادية يقوم بها بعض الأشخاص وتكون نتيجة للضغوط النفسية، ومرتبطة بالنضوج النفسى للشخص.

قال الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، منذ ولادة الطفل وحتى البلوغ والكبر يمر بمجموعة من المراحل النفسية والنمو العقلى، أول هذه المراحل هى المرحلة الفمية، وفيها يقوم الطفل باكتشاف العالم المحيط به عن طريق أخذ أى شىء ووضعه فى فمه، وتذوقه، بعد هذه المرحلة يمر الطفل بمراحل أخرى حتى يصل لمرحلة النضوج النفسى الكامل، موضحا أن هذه المراحل إذا مرت بسلام يكون الشخص ناضجا نفسيا، ويستطيع التعامل مع البيئة المحيطة به بشكل سليم.

وأضاف أن هناك بعض الأشخاص الذين قد يتعرضون لعوامل خارجية، قد تؤثر على عدم النضوج النفسى الكامل الذى يجعل لديهم "النقص من المراحل الأولية للنضوج، ومنها المرحلة الفمية، فهنا نجد أن هناك أشخاصا كبار فى السن عندما يتعرضون لضغوط نفسية أو عصبية لا يستطيعون التعامل معها بالطريقة المناسبة، لذلك عندما يتعرضون لضغوط نفسية تظهر عليهم بعض العلامات، مثل أخذ بعض الأشياء المحيطة بهم كالأوراق والأقلام، ويتم وضعها فى الفم، مثل الطفل الذى يستكشف البيئة المحيطة به عن طريق استخدام الفم.