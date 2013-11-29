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"ضيف لحياتك عادة.. أنقذ حياة 3".. حملة للتبرع بالدم بجامعة فاروس

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نظمت الجمعية العلمية بكلية الصيدلة بجامعة فاروس، عضو الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبنك الدم المصرى ومنظمة Triple Effect تحت شعار "ضيف لحياتك عادة.. أنقذ حياة ثلاثة".

ويقوم الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة Egyptian Pharmaceutical Students Federation " EPSF" بالاهتمام بتطوير طلاب الصيادلة المصريين، وإعداد جيل قادر على مواجهة الحياة العملية، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة التى يقوم بها الاتحاد من محاضرات تعليمية ومسابقات وحملات توعية بجميع الأمراض المختلفة.

وصرح محمد عصام، مسئول الحملة، بأن هذا العام نظم الاتحاد المصرى حملة تبرع بالدم واسعة فى مختلف محافظات نظمتها مؤخرا 27 كلية صيدلة مختلفة فى جميع أرجاء مصر، استمرت على مدار 4 أيام فى جامعة فاروس، وأيضا بفندق جرين بلازا، وفيها قام طلاب الصيدلة أعضاء الجمعية العلمية بتوعية الطلبة والعامة بحالة بنوك الدم فى مصر الآن بفوائد التبرع بالدم، والتوعية بالأمراض المختلفة التى يمكن تفاديها عند التبرع بالدم، وكانت نتيجة الحملة تغير فكر كثير من الناس حول أهمية التبرع بالدم والقضاء على خوفهم من التبرع، ووعد الكثير منهم أن يكونوا متبرعين دائمين بالدم فى المستقبل.

كما نجحت الحملة فى إنقاذ ما يقرب من 850 حالة، حيث كان الهدف والرسالة التى عمل من أجلها طلاب الجمعية العلمية، ويدعو طلاب الجمعية الناس إلى المشاركة فى المرحلة القادمة من حملة التبرع بالدم، والتى سوف تقام بعد ثلاثة أشهر من الآن.

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مصر 365

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