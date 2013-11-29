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ضبط 10 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 10 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 10 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط

صورة أرشيفية

تلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مباحث المخدرات بأسيوط يفيد تمكنهم من ضبط 10 قضايا مخدرات.
> حيث تمكنت الحملة من ضبط “مصطفى .س . أ ” 17 سنة فلاح ،ومقيم قرية مير بمركز القوصية ، وبحوزته 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وكذا مبلغ مالى قدرة 20 جنية بقصد الاتجار ،وتحرر المحضر رقم 5533 إداري مركز القوصية لسنة 2013 وضبط المدعو “صلاح . ع . أ ” 35 سنة موظف ،ومقيم بنى محمد المراونه ،وبحوزته 22 قرص من العقاقير المخدرة ،و 2 جرام من مادة الحشيش المخدر ،و 2 جرام من جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطى ،و تحرر المحضر رقم 3453 إداري مركز أبنوب لسنة 2013.

كما تم ضبط”عاطف . خ . ح ” 32 سنة فلاح ومقيم بنى محمد الشهابيه وبحوزته 2 قرص من العقاقير المخدرة ،و 5 جرام من مادة الحشيش المخدر ،و 2 جرام من جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطى ،وتحرر المحضر رقم 3461 إداري مركز أبنوب لسنة 2013 ،و ضبط المدعو” على . ب . ه ” 50 سنة فلاح ومقيم الخوالد وبحوزته 4 جرام من جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطى..

كما تم ضبط المدعو” يسرى . ت . أ ” 33 سنة فلاح ومقيم غرب البلد ـ دائرة قسم أول وبحوزته 210 قرص من العقاقير المخدرة ، بقصد الاتجار ،تحرر المحضر رقم 6675 إداري قسم أول لسنة 2013 ،وضبط المدعو” إيهاب. ب . ع ” 21 سنة عامل ومقيم الوليدية ـ دائرة قسم ثان وبحوزته 89 قرص من العقاقير المخدرة ،و 8 جرام من مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى قدرة 100 جنية بقصد الاتجار المحضر رقم 5760 إداري قسم ثان 2013 ،وضبط المدعو”محمد. ص . ح ” 18 سنة طالب ومقيم الكوم الأحمر ـ مركز البدارى وبحوزته 3 جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى ،و تحرر المحضر رقم 5761 إداري قسم ثان لسنة 2013.

كما تم ضبط ” بدر. أ , ع ” 30 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته 3 جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى ،و تحرر المحضر رقم 7053 جنح قسم أول لسنة 2013 ،وضبط المدعو” عصام .ع . ح ” 33 سنة عامل ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته 4 أقراص من العقاقير المخدرة ، بقصد التعاطى وتحرر المحضر رقم 7054 جنح قسم أول لسنة 2013 ،و”أحمد. م . أ ” ، ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته 3 جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى ،و تحرر المحضر رقم 7052 جنح قسم أول لسنة 2013 .

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