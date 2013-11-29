خطباء المنوفية يدعون إلى التوحد والمحافظة على المساجد ودور العبادة

دارت خطبة الجمعة بالعديد من مساجد محافظة المنوفية ، اليوم حول الدعوة الى التوحد من اجل عودة البلاد الى الانتاج والتقدم والانهاء على الخسارة التى تشهدها البلاد باستمرار .

واكد الشيخ ماهر خضير امام مسجد شعلان ، ان المساجد التى بداها النبى قبل اى شىء بمجرد وصولة الى المدينة من اجل ان تكون النواة للانطلاق الحقيقى للاسلام ، مشيرا الى ان ما تعرضت له العديد من المساجد بمصر خلال الفترة الاخيرة من اتلاف وتدمير لها امر مرفوض ويرفضة الدين ويجب على الجميع ان يحافظ عليها .

وطالب خضير بضرورة التوحد ومواجهة الفساد من اى فرد يحاول المساس بامن مصر وان يتعاون الجميع من اجل رفع راية الاسلام وتوحيد الصف المصرى للوصول الى افضل البلاد .